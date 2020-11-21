2020/11/21 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أفادت صحيفة “زمان” التركية اليوم السبت، بأن البرلمان يشهد حالة من الهلع بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا المستجد، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات للحد من تفشي الوباء.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان برئاسة رجب أكداغ، وممثل عن كل حزب سياسي مع اقتراب عدد المصابين بالفيروس من 100 نائب.

وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلع في البرلمان التركي بعد تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلع في البرلمان التركي بعد تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).