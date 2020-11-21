قمة العشرين: الصين تتعهد بتوفير لقاحات

2020/11/21 | 20:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن بلاده ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدة ودعم الدول النامية الأخرى من خلال جعل لقاحات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منفعة عامة متاحة وميسورة التكلفة.وأضاف بينج – في كلمته عبر الفيديو أمام …

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