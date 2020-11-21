الخدمات البرلمانية تعتزم استضافة امين بغداد لمعرفة اسباب عدم اتخاذ تدابير استباقية لموسم الامطار

2020/11/21 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب ليلى مهدي التميمي، ان اللجنة ستستضيف امين بغداد والملاك المتقدم للوقوف على احدث التقارير والاجراءات والاسباب التي ادت الى عدم اتخاذ تدابير استباقية الى موسم الامطار.

وقالت التميمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ما حذرت منه حول تدني مستوى الخدمات في العاصمة بغداد كانت له تداعيات خطيرة مع اول اختبار في الشتاء الحالي وموسم الامطار الاول الذي اغرق اغلب احياء العاصمة الشعبية”، مبينة اننا “نفذنا اليوم جولة ميدانية في احياء الكرخ والرصافة ورصدنا حالات غرق الاحياء الامر الذي يستدعي استنفار جميع جهود الحكومة ومؤسساتها الخدمية المدنية والعسكرية للعمل مع ملاكات امانة بغداد بصورة عاجلة”.





واضافت ان “اللجنة ستستضيف امين بغداد والملاك المتقدم للوقوف على احدث التقارير والاجراءات والاسباب التي ادت الى عدم اتخاذ تدابير استباقية”، مشيرة الى انها “قدمت في فترة سابقة تصورا وافيا عن اهم حالات الضعف وما ينبغي القيام به دون ان تكون هناك نتائج ملحوظة“.

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