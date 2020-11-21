الاولمبية الدولية تعلق على ايقاف الانشطة الرياضية العراقية

2020/11/21 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة الاولمبية الدولية، عدم توقف الانشطة الرياضية العراقية رغم ارسالها رسالة عاجلة بتجمد نشاط الاولمبية العراقية.

وذكر بيان عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية السابق رعد حمودي ان الاخير "اتصل هاتفيا باللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي وتم تبليغه بعدم وجود اي ايقاف رياضي على اللجنة الاولمبية العراقية وانما ايقاف تمويل المالي و الانشطه المالية، وليس كما ورد على لسان البعض بان هناك عقوبة ايقاف للرياضة".

واضاف ان "الاولمبية الدولية اكدت على الزام تنفيذ رسالتها المرسلة هذا اليوم، في ما يتعلق ، بعدم شرعية الانتخابات التي اقيمت في ١٤ تشرين الثاني الحالي ، وابعاد المخالفين لقراراتها عن العمل في اللجنة الاولمبية العراقية، وتجاوز الخروق التي رافقت الانتخابات الملغاة بشكل سريع ومنسجم مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ولجنة الاخلاقيات فيها والنظام الداخلي للجنة، من اجل انبثاق مكتب تنفيذي قانوني تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي ليتسنى للاولمبية الدولية اطلاق الدعم الدولي مجددا لانشطة اللجنة.

و ان اللجنة الاولمبية الدولية مستمرة بدعم الرياضيين العراقيين بمشاركاتهم و خصوصا دورة الالعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠".

وتابع ان "اللجنة الاولمبية الدولية معترفة ب‍رعد حمودي كرئيس لادارة العمل اليومي للجنة الاولمبية العراقية حتى يتصلح الوضع القائم للجنة الاولمبية العراقية".

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