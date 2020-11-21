البطيخ: قاآني زار بغداد لمناقشة الوجود الاميركي في العراق

2020/11/21 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

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كشف القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الى بغداد قبل يومين مبينا ان الزيارة كانت بدعوة رسمية من قبل الحكومة الاتحادية ولكن لم يتم الكشف عنها

واكد البطيخ في تصريحات صحافية ان الزيارة جاءت لمناقشة الوجود الاميركي في العراق، خصوصاً بعد اعلان واشنطن سحب جزء من قواتها من البلاد، وكذلك مناقشة اي تحرك نحو استهداف إيران او فصائلها من قبل ترامب قبل مغادرته البيت الابيض، وموقف الحكومة العراقية من هذه القضايا

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