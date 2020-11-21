بابل تحمل وزارة المالية مسؤولية غرق المحافظة وتصف التعامل معها بـ

2020/11/21 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حمل محافظ بابل، حسن منديل، السبت، وزارة المالية مسؤولية غرق المحافظة بمياة الامطار بسبب رفضها صرف مبلغ الطوارئ.

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