بريطانيا تسجل اكثر من 19 الف اصابة جديدة و341 وفاة

2020/11/21 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت المملكة المتحدة 19875 إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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