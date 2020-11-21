صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا الـ “165” المسجلة اليوم

2020/11/21 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 165 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–8

أبو غريب ———-17

الإسكان————1

الاعلام————-6

البياع ————-6

التاجي————-1

التراث ————-3

الحرية————- 4

الدورة————–8

الرحمانية ———–3

السيدية ————3

الشرطة الرابعة ——2

الشعلة ————-6

الطارمية———— 7

العامرية———— 10

العطيفية———– 3

الغزالية————- 11

القادسية ———– 3

الكاظمية ———– 8

المحمودية———-10

المنصور ———– 4

النصر والسلام—— 6

اليرموك ———– 5

اليوسفية ———- 4

جكوك ———— 1

حي الجامعة——–3

حي الجهاد———8

حي الخضراء——-2

حي العامل———7

حي العدل———-4

شارع حيفا———-1

الشفاء: 602

الوفيات: 3

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