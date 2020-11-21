تويتر ’يطعن’ ترامب.. حساب الرئاسة لجو بايدن الشهر المقبل

2020/11/21 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تويتر، إنها ستنقل التحكم في الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة إلى إدارة جو بايدن الشهر المقبل.وحساب "بوتوس" على تويتر، الذي يتألف من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، هو الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، ويختلف عن الحساب الذي اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدامه.

وأكدت "تويتر" لرويترز، اليوم السبت، أنها تجهز "لدعم نقل الحسابات المؤسسية للبيت الأبيض يوم 20 يناير 2021.



كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في 2017، تتم العملية بالتشاور الوثيق مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات".

وستنقل تويتر أيضا حسابات مؤسسية أخرى خاصة بالبيت الأبيض يوم التنصيب، ومنها الحساب الرسمي للسيدة الأولى، وحساب نائب الرئيس، وحساب البيت الأبيض.

ويجهز بايدن، الذي أتم أسبوعين منذ أصبح رئيسا منتخبا، لتولي السلطة في 20 يناير، لكن ترامب رفض التسليم بالخسارة، ويسعى لإبطال أو قلب النتيجة من خلال دعاوى قضائية وإعادة الفرز في عدد من الولايات، مدّعيا حدوث تزوير واسع النطاق، لكنه لم يقدم أدلة.

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