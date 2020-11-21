الحشد الشعبي بديالى يستنفر “الجهد الهندسي” لدعم المناطق المغمورة بالامطار

2020/11/21 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن استنفار شامل للجهد الهندسي لدعم المناطق المنكوبة بامطار الشتاء.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، انه “جرى الايعاز بشكل مباشر لكل قواطع الحشد الشعبي والويته ضمن حدود ديالى باستنفار الجهد الهندسي وجعله على اهبة الاستعداد لتقدم أي دعم عاجل لاي منطقة او مدينة ابو قرية تتعرض الى غرق او سيول مع استمرار تساقط الامطار الغزيرة خاصة في قاطع شرق ديالى”.

واضاف، ان “الجهد الهندسي ستدخل فورا بكل طاقته في دعم أي منطقة تتعرض الى ضرر او نكبة بسبب الامطار او السيول ووضع خطط اخلاء عاجلة وتقديم كل انواع الدعم للاسر المتضررة فورا مؤكدا بان الحشد وضع خطة تنسييق مع الادارات المحلية في الاقضية والنواحي من اجل الاستجابة لاي نداء استغاثة او تقديم العون العاجل”.

واشار الى ان “وضع الامطار والسيول حتى الان مطمئن لكن الاجواء المناخية في تغير مستمر والاستعدادات المبكرة هي تحسبا لاي طارى يحدث”.انتهى 25 ف

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