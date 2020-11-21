بعد تحشدها في شنكال، ماذا أضافت المنظمات لشنكال؟

2020/11/21 | 21:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم “بعد انتظار طويل، وعدم استجابة المنظمات والجهات الحكومية بدأ خيري يبني منزلاً في مكان بيته السابق الذي فجره تنظيم داعش الارهابي في قرية رسكا جنوب غرب جبل شنكال مقرراً ان يشتل الحياة بنفسه في مكان الدمار” بعد تحرير قضاء شنكال/ سنجار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بادرت المنظمات الإنسانية بأعداد كبيرة …

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