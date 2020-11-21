شاعرات كركوك في جلسة لاتحاد الادباء

2020/11/21 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار نشاطه الأسبوعي أقام اتحاد أدباء وكتاب كركوك يوم السبت 21/11/2020 جلسة شعرية لعدد من الشاعرات في المحافظة.

وشاركت في القاء القصائد نخبة من الشاعرات وهن ( منور ملا حسون، رمزية مياس، آمنة محمود، مها الهاشمي، ذكريات عبدالله، بصيرة تيسينلي ) اللائي لهن دورهن في ساحة الادب النسوي بمدينة كركوك.

وقد نالت تلك القصائد استحسان الحضور من الادباء والكتاب والشعراء بمختلف القوميات والأطياف.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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