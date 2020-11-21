شاعرات كركوك في جلسة لاتحاد الادباء


شاعرات كركوك في جلسة لاتحاد الادباء
2020/11/21 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اطار  نشاطه الأسبوعي أقام اتحاد أدباء وكتاب كركوك يوم السبت 21/11/2020 جلسة شعرية لعدد من الشاعرات في المحافظة.

وشاركت في القاء القصائد نخبة من الشاعرات  وهن ( منور ملا حسون، رمزية مياس، آمنة محمود، مها الهاشمي، ذكريات عبدالله، بصيرة تيسينلي ) اللائي لهن دورهن في ساحة الادب النسوي بمدينة كركوك.

وقد نالت تلك القصائد استحسان  الحضور  من الادباء والكتاب والشعراء بمختلف القوميات والأطياف.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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