2020/11/21 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اطار نشاطه الأسبوعي أقام اتحاد أدباء وكتاب كركوك يوم السبت 21/11/2020 جلسة شعرية لعدد من الشاعرات في المحافظة.
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وشاركت في القاء القصائد نخبة من الشاعرات وهن ( منور ملا حسون، رمزية مياس، آمنة محمود، مها الهاشمي، ذكريات عبدالله، بصيرة تيسينلي ) اللائي لهن دورهن في ساحة الادب النسوي بمدينة كركوك.
وقد نالت تلك القصائد استحسان الحضور من الادباء والكتاب والشعراء بمختلف القوميات والأطياف.
PUKmedia / رزكار شواني / كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاعرات كركوك في جلسة لاتحاد الادباء ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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