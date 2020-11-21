انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الناصرية بعد خروج محطة شمال المدينة عن العمل بسبب حريق

2020/11/21 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الناصرية بعد خروج محطة شمال المدينة عن العمل بسبب اندلاع حريق داخلها

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