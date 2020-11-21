فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد ويزيد من معاناته في الليجا

2020/11/21 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

فرض فياريال التعادل الإيجابى 1-1 على ضيفه ريال مدريد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى الإسباني الليجا.

وسجل المهاجم ماريانو دياز هدف الريال مبكرا فى الدقيقة الثانية من ضربة رأس، وتعادل جيرارد مورينو لفياريال فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم فى الليجا".

وبهذه النتيجة يحتل فياريال المركز الثاني فى جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الريال فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، مع الجدير بالذكر أن ريال سوسيداد يتصدر الترتيب برصيد 20 نقطة".

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