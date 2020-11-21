حريق يلتهم محطة ’شمال الناصرية’.. الظلام يخيّم على مناطق صوب الجزيرة

2020/11/21 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشب حريق، السبت، داخل محطة شمال الناصرية، ما تسبب بخروجها عن العمل و انقطاع التيار عن معظم مناطق صوب الجزيرة.



وقال مراسل "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020)، إن حريقا نشب داخل محطة شمال الناصرية 132/33 ك.ف، التابعة لفرع شبكات الجنوب الغربي، ما أدى إلى خروج المحطة عن العمل.

وأضاف مراسلنا، أن الحادثة تسببت بإنقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق صوب الجزيرة"، دون معرفة التفاصيل والأضرار الناجمة عن الحريق.

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