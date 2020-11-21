بجهود من الحلبوسي: الكاظمي يعد بالتريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الاوقاف

2020/11/21 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اثنى وفد المجمع الفقهي، اليوم السبت، على جهود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن قضية الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا بين الوقفين السني والشيعي لتقسيم الاوقاف الدينية، مشيرا الى ان الوفد التقى اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بحضور رئيس البرلمان حيث وعدهم بالتريث بهذه الاتفاقية وعدم إمضائها.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “علماء المحافظات المحررة وجميع الفعاليات الدينية والمؤسسات الشرعية، كانو في ضيافة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم امس لمناقشة الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا لتقسيم الاوقاف الدينية”، مبينا ان “اللقاء اسفر عن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عصر اليوم بحضور رئيس مجلس النواب”.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “الكاظمي استمع الى ملاحظات العلماء والمؤسسات الشرعية وتحفظاتهم على الاتفاقية، حيث عبروا عن رفضهم لها لما فيها من مخالفات شرعية وقانونية”، لافتا الى ان “الكاظمي ابدى للحاضرين عن سروره بهذه الزيارة واعدا اياهم بالتريث بهذه الاتفاقية وعدم إمضائها وان الرأي في البديل عنها سيكون للمرجعيات الدينية السنية والشيعية”.

ولفت الى ان “الحضور قدموا الشكر الى جهود الحلبوسي والروح الوطنية والابوية التي يتمتع بها الكاظمي وشكروا له مواقفه المنصفة والعادلة الساعية الى تحقيق النجاح في الدولة وعلى كل المستويات”، مشيرا الىانه “ترأس وفد العلماء فضيلة الشيخ العلامة د.



صالح خليل حمودي”.

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