مفوضية الحقوق الدينية الامريكية تجتمع بعدد من الايزيديين

2020/11/21 | 21:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ارييل التقى اليوم السبت (21 نوفمبر) عدد من المثقفين والناجيين الايزيديين بــنائب رئيس مفوضية الحقوق الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة “نادين ماينزا”، وذلك للبحث في العديد من المواضيع الخاصة بالايزيدية.وقالت المشاركة في الاجتماع الناشطة “بسمة آلدخي” لـــ “ايزيدي24”، “خلال الاجتماع الذي دام أكثر من أربع ساعات تم طرح أغلبية المواضيع التي …

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