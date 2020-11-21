حريق كبير داخل محطة شمال الناصرية يتسبب بانقطاع الطاقة عن بعض الاحياء

2020/11/21 | 21:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تسبب اندلاع حريق داخل محطة شمال الناصرية، مساء السبت، بانقطاع الطاقة عن بعض مناطق المدينة.

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