للحث على التصدي للأفكار المتطرفة.. العتبة الحسينية تضيّف تجمعاً لرؤساء الأديان والطوائف

2020/11/21 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

دعا تجمع لرؤساء الأديان والطوائف في العراق، عقدته العتبة الحسينية وحضره ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى ضرورة تبني ثقافة الحوار البنّاء والإيمان بالتعددية وقبول الآخر والتسامح ورفض الخطاب الذي يدعو إلى العنف والتطرف والكراهية.

وخرج التجمع بعدد من التوصيات التي سترفع الى وزارتي التربية والتعليم العالي لإضافتها الى المناهج التربوية في المدارس والجامعات فضلا عن إقامة ورش لأئمة المساجد تطرح فيها الأفكار والعقائد للأديان الأخرى للاطلاع عليها وإبراز الحقائق والعقائد الجيدة فيها.

وأعلن رؤساء الأديان والطوائف في ختام مؤتمرهم، تشكيل مجلس، يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو عند الضرورة.

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