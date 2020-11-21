وزير الزراعة عن الأمطار الأخيرة: فاتحة خير للموسم الزراعي الشتوي

2020/11/21 | 21:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، السبت، إقرار خمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر، فضلا عن تامينها إروائيا، فيما عد تساقط الامطار الاخيرة "فاتحة خير" للموسم الزراعي الشتوي.



وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الثاني 2020)، أن "وزير الزراعة عد هطول الأمطار بمثابة فاتحة خير للموسم الزراعي الشتوي"، لافتا الى أن "زيادة المساحات المزروعة ترتبط ارتباطا وثيقا بكميات المياه المتوفرة، ومنها مياه الأمطار التي ستساهم في زيادة مناسيب السدود والبحيرات، فضلا عن زيادة زراعة المساحات الديمية التي خصصت الوزارة القسم الأكبر من خطتها الزراعية لها ومنها المساحات الديمية المضمونة الأمطار وشبه المضمونة".

واوضح أنه "تم إقرار خمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر، وأن هذه المزروعات مؤمنة إروائيا من قبل وزارة الموارد المائية"، مؤكدا، أن "الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم وبمختلف طرق الإرواء بلغت أكثر من 14 مليونا و500 ألف دونم، وأن وزير الزراعة أعرب عن تمنياته بأن يكون عام 2021 عام الاستمرار بالاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وخاصة بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ تريليون وثمانمائة مليار دينار ضمن قرار الإقراض لأجل مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحاصيل الشلب والحنطة والشعير والتي سيتم توزيعها على مستحقيها في الأيام القريبة القادمة، إضافة الى الموافقة على تخصيص 150 مليار دينار كمستلزمات زراعية من أسمدة بنوعيها (الداب واليوريا) ومبيدات من أجل دعم العملية الزراعية".

ودعا الوزير بحسب البيان، "جميع الفلاحين والمزارعين الى زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا من أجل الاستمرار في الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية الى الأسواق العالمية بغية رفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد".

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