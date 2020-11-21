رويترز: إثيوبيا تندفع نحو عاصمة تيغراي وترفض الوساطة الأفريقية

2020/11/21 | 21:43 - المصدر: سفن سكاي

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نيروبي / أديس أبابا (رويترز) – قالت إثيوبيا يوم السبت إن قواتها سيطرت على بلدة أخرى في زحفها على عاصمة منطقة تيغراي الشمالية ورفضت مساع للاتحاد الأفريقي للتوسط في الحرب مع قوات المتمردين في المنطقة.

بعد مرور أكثر من أسبوعين على هجوم رئيس الوزراء أبي أحمد ، قالت حكومته إن قوات التيغراي كانت تحفر الخنادق وتستخدم الجرافات لحرث الطرق حول عاصمتهم ميكيلي ، التي يقطنها نحو نصف مليون شخص.

ولقي المئات وربما الآلاف مصرعهم وفر أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان.

امتد الصراع إلى ما وراء تيغراي ، التي أطلقت قواتها صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة و اريتريا ، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع.

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