2020/11/21 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مشرق لدائرة صحية – ندى شوكت بالامس أمضيت ليلة قلقة لكثرة تفكيري بما ينتظرني يوم غد، لاني مجبرة على الذهاب الى المختبر المخصص لاجراء فحص كوفيد 19 للمسافرين ،وفي مخيليتي تلوح صور مظلمة عن واقع صحي مهمل كثيرا ما شاهدتها في شاشات التلفاز او في مواقع التواصل الاجتماعي،وقبل هذا وذاك خوفي من الذهاب الى […]

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