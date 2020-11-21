2020/11/21 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير بتواضعه – كاظم المقدادي منذ غياب الدكتور سامي المظفر ..الاكاديمي المرموق ، صاحب المواقف الوطنية ..والاسرة التعليمية بانتظار من يأت الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاكمال المشروع التعليمي والنهوض به لاعادة العراق الى مكانته العلمية ، ليكون في صف الدول المتقدمة التي تتباهى في سمعة جامعاتها ، وكفاءة اساتذتها ، ونوع […]

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