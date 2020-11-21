الوزير بتواضعه – كاظم المقدادي


الوزير بتواضعه – كاظم المقدادي
2020/11/21 | 21:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوزير بتواضعه – كاظم المقدادي منذ غياب الدكتور سامي المظفر  ..

الاكاديمي المرموق ، صاحب المواقف الوطنية ..

والاسرة التعليمية بانتظار من يأت الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاكمال المشروع التعليمي والنهوض به لاعادة العراق الى مكانته العلمية ، ليكون  في صف  الدول المتقدمة التي تتباهى في  سمعة جامعاتها ، وكفاءة اساتذتها ، ونوع […]

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