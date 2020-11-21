2020/11/21 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).