الحزب الحاكم في جورجيا يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية

2020/11/21 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السكرتير التنفيذي لحزب “الحلم الجورجي” الحاكم إيراكلي كوباخيدزه، إن مرشحي الحزب فازوا مبدئيا في جميع دوائر الانتخابات البرلمانية السبع عشرة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن كوباخيدزه قوله “حصلنا على بيانات التصويت الأولية، وكما هو متوقع فقد فاز مرشحو الحلم الجورجي في جميع الدوائر الانتخابية السبع عشرة وحصلوا على تفويضات برلمانية، وبالتالي فإن الحزب سيمثله 90 نائبا في البرلمان المقبل”.

يذكر أن الحزب الذي يحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل في جورجيا.

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