ثلاثة قتلى بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين

2020/11/21 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ثلاثة من القوات الأمنية بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على طريق الرابط بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين واثناء انفجار العبوة هرعت قوة من الجيش والحشد الى المكان".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "كان هناك كمين في الجبل وقاموا بالرمي بأتجاه القوة ما اسفر عن مقتل ثلاثة من القوات الامنية بينهم مدير مركز شرطة قرية المسحك".

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