2020/11/21 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تعلن كميات الامطار الساقطة على العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تعلن كميات الامطار الساقطة على العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).