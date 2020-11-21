غرق شوارع بعقوبة في ديالى مع أول هطول للأمطار

2020/11/21 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في محافظة ديالى، اذ أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي غرق شوارع بعقوبة بمياه الأمطار.

واكد مراسل التغيير انتقاد أهالي بعقوبة اهتراء البنى التحتية وعدم صيانتها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة من قبل الجهات المعنية في المحافظة قبل دخول فصل الشتاء، واكد مراسلنا تضرر المحال التجارية وتعطل الحركة التجارية بسبب عدم تصريف مياه الأمطار.

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