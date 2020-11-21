2020/11/21 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى جهاز المخابرات الوطني القبض على محافظ الديوانية الاسبق عمار المدني في مطار النجف الدولي فور عودته من استراليا قادماً على متن رحلة لشركة فلاي دبي بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت مصادر متطابقة أن اعتقال المدني جاء على خلفية اتهامه بقضايا فساد عندما كان يشغل منصب محافظ الديوانية، من عام الفين وثلاثة عشر حتى عام الفين وخمسة عشر، وأشارت المصادر الى ان تلك العملية جاءت ضمن سلسلة حملات اعتقال قادمة تشمل شخصيات بارزة ممن تحوم حولهم شبهات فساد بينهم مدراء عامون ووزراء في الحكومات السابقة ومحافظون سابقون فضلا عن رجال أعمال بارزون وكذلك بعض الشخصيات ذات الصفات العسكرية والأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات توقف محافظ الديوانية السابق فور وصوله للعراق قادما من استراليا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات توقف محافظ الديوانية السابق فور وصوله للعراق قادما من استراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).