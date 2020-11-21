2020/11/21 | 22:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقية الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ابتداءً من الجولة الرابعة التي تنطلق يوم غد الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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