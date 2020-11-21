روائيون عراقيون: معرض السليمانية للكتاب يوحد الكورد والعرب

2020/11/21 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد عدد من الادباء والروائيين العراقيين بإقامة معرض الكتاب الدولي في مدينة السليمانية، مؤكدين ان معارض الكتاب فرصة للحوار بين المثقفين الكورد والعرب.

وانطلق يوم 18/11/2020، معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الثانية على ارض المعارض في منطقة تاسلوجة حيث يستمر الى يوم 27/11/2020، وذلك بمشاركة المئات من دور النشر الكوردية والعربية والاجنبية.

الكاتب والاديب طلال العزاوي وفي حديث لـ PUKmedia، شدد على ان اقامة المعارض في اقليم كوردستان ظاهرة حضارية تدل على محبة العرب للكورد، ومحبة الكورد للغة العربية لغة القرآن الكريم، مضيفا بأن المعارض تعتبر مهرجانات احتفالية تدخل الفرحة في قلوب المشاركين من داخل العراق وخارجه.

ويرى الاديب العزاوي ان المعارض هي "المتنفس الوحيد لاطلاع اخواننا واخواتنا الكورد على ما يدور في عالم العرب من ثقافة وأدب وعلوم، وتشكل تواصلا مع حضارات العالم عن طريق الترجمة للغات الاخرى ومنها العربية"، لافتا الى ان كل مكتبة على ارض المعرض تسهم في رفد المكتبات الكوردية بخزائن الفكر التراثي والفكر الجديد للامتين العربية والكوردية.

وشدد الاديب العزاوي على ان كل كتاب يحمل نور الله للبشرية وهو الغذاء الفكري لعقل الانسان وهذا المعرض يقدم البساتين المزهرة لكوردستان، مؤكدا ان للمعارض دورها البارز في تقديم المعرفة الادبية والعلمية والثقافية للكورد من اجل مستقبل مشرق.

ويضيف الاديب العزاوي ان "الارض واحدة والدم متصل والمصير مشترك ولا يبقي العرب والكورد موحدين غير الثقافة المشتركة وحركة الترجمة"، موجها الاعتزاز والشكر للمضحين في سبيل انجاح هذا المعرض الدولي بالسليمانية.

سفير الادب العربي في العراق الروائي ابراهيم سليمان من جانبه شدد خلال حديث لـ PUKmedia، على ان الادباء العرب والكورد جسد واحد.

وقال الروائي ابراهيم سليمان انه سعيد بمشاركته في معرض السليمانية الدولي للكتاب، مشيرا الى ان جميع اعماله تعرض في جناح دار فضاءات الاردنية في المعرض.

وأضاف الروائي ابراهيم سليمان قائلا :لدينا عتب نطالب الادباء الكورد بترجمة اعمالنا الى اللغة الكوردية ليطلع القارئ الكوردي على نتاجاتنا الادبية، وخاصة الاعمال الادبية العراقية الحاصلة على جوائز عربية ودولية، مشيرا الى انه يتمتى ايضا ان تتم ترجمة الاعمال الادبية الكوردية الى العربية لان الادب الكوردي ايضا ادب معاناة وله حضوره ومكانته الشامخة.

الاديب احمد الجار الله اعتبر افتتاح معرض السليمانية الدولي للكتاب مبادرة طيبة، وفرصة للتواصل العربي الكوردي.

وقال الاديب الجار الله في حديث لـ PUKmedia، ان افتتاح معرض السليمانية للكتاب مبادرة طيبة وأن يكون التواصل العربي الكوردي عبر جسر الثقافة والوسيلة تكون الكتاب، وهذا يعني ان الفكر هو سيكون المعبر بين الجانبين.

واضاف الاديب الجار الله "حين تكون المعارض في كوردستان فهي غالبا تمتاز بالتنظيم الجيد وما يناسب معارض الكتاب الكبرى، فقد حضرنا معارض للكتاب في اربيل وفي السليمانية وكان هذا جليا لنا"، مشددا على ان المعارض هي فرصة للحوار والتواصل ليس فقط بين القارئ والكتاب، بل هي مناسبة للقاء الادباء من قوميات مختلفة، وفي مقدمتها الادباء الكورد والتعرف عليهم والتحاور معهم.

ويرى الاديب الجار الله ان اقامة معرض السليمانية للكتاب مبادرة ايجابية، خاصة انها بعيدة عن الجو السياسي المشحون، فالكتاب دائما يعطيك الهدوء الفكري والنفسي.

ولفت الاديب الجارالله الى انه لم يشارك في معرض السليمانية هذا العام "لان ازمة جائحة كورونا التي نمر بها ادت الى انكماش الفعاليات الثقافية بشكل عام، والتواصل مع دور النشر".

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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