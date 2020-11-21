المالية النيابية: موازنة 2021 تقشفية

2020/11/21 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان اقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل لا يحتاج الى وقت طويل ان كانت موازنة مختصرة.

وقال النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، انه لا توجد مدة ثابتة للانتهاء من اقرار مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان لدينا اسلوب اقرار الموازنة يعتمد على دقة الارقام فيها، نسبة العجز فيها، وماهي الفقرات الاساسية فيها وهل تم التركيز على الفقرات الرئيسية فيها ام لا؟.

وأضاف انه ان كانت هناك تغييرات في اسلوب اعداد الموازنة، والذي يفترض انها ستأتي هذه المرة باسلوب جديد، حيث ان الموازنات القديمة كانت تسمى بموازنات البنود، وهي عبارة عن مجموعة مواد وفقرات، لكن الموازنة الجديدة يفترض انها ستكون باسلوب موازنة البرامج والاداء، مشددا على ان كل ذلك يؤثر على المدة التي يحتاجها مجلس النواب للانتهاء من تشريع قانون الموازنة.

وتابع كوجر بالقول :حسب ما سمعنا من الحكومة فإن موازنة 2021 ستكون تقشفية ومختصرة، وغالبيتها تشيغيلة، واذا كانت الموازنة هكذا فلن يحتاج الامر الى وقت طويل لاقرارها.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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