كمين لداعش يوقع قتلى عسكريين بينهم ضابط كبير في صلاح الدين

2020/11/21 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر من الحشد العشائري بالمحافظة أن قوات من الشرطة و الحشد العشائري توجهوا إلى محل الحادث، ووقعوا بكمين لعناصر من داعش قاموا بفتح النار تجاههم.

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