الاستخبارات العسكرية تنفي خبرا منسوباً اليها بانتحار فتاة

2020/11/21 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( نفي)

ما زالت بعض وسائل الإعلام المأجورة تمارس دورها في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لبث الرعب وايجاد المبررات للهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومؤسسات حكومية في محاولة منها للتشكيك بمصداقية وقدرات اجهزتنا الامنية.

حيث تناولت بعض الوكالات تقريرا نسبته الى مديرية الاستخبارات العسكرية بخصوص حادث استهداف بغداد بالمقذوفات ونتج عنه استشهاد فتاة وخمسة جرحى واضرار مادية في المباني والدور مدعية فية ان الاستخبارات العسكرية اشارت الى كون سبب الوفاة هو حالة انتحار وليس استشهاد .

وهنا توضح مديرية الاستخبارات العسكرية ان ما ادعته هذه الوكالات بهذا الشأن هو عار عن الصحة ومحاولة بائسة لخلط الاوراق .

وتؤكد مديرية الاستخبارات العسكرية ان ما اعلنته خلية الاعلام الامني في بيانها يمثل الموقف الرسمي والعلني للمديرية ازاء الحادث لكونه يمثل الحقيقة باكملها .

ونطالب وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومة والرجوع الى المصادر الرسمية المخولة لتقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء الاكاذيب المقصودة.

( مديرية الاستخبارات العسكرية ).

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