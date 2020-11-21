الخدمات النيابية: تفاجئنا بغرق بغداد بظل

2020/11/21 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، السبت، تفاجئنا بغرق العاصمة بغداد بظل الخطة التي اعلنته امانة العاصمة في وقت سابق"، مبينا ان "الامطار لم تهطل طويلا".

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