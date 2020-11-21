صحة الرصافة توزع إصاباتها الجديدة

2020/11/21 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

82 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 14 حالة

قطاع البلديات الاول 9 حالات

قطاع الشعب 19 حالة

قطاع النهروان 10 حالات

قطاع المدائن 12 حالة

قطاع بغداد الجديدة 18 حالة

136 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69727، توفي منهم 1391، فيما اكتسب الشفاء 64192 مصابا، ومتبقي قيد العلاج 4144".

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