الاعلام الامني :عبوة ناسفة وكمين يوقعان اكثر من قتيل وجريح من القوات الامنية في صلاح الدين

2020/11/21 | 22:14 - المصدر: سفن سكاي

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بيان خلية الاعلام الامني عن الاعتداء الارهابي في صلاح الدين

خلية الإعلام الأمني

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انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص ادى الحادث الى استشهاد ( ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة ) من مركز شرطة المسحك و استشهاد احد منتسبي الحشد وجرح ( مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية .

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٢١ ت٢ ٢٠٢٠

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