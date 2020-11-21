2020/11/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تسجيل 42 وفاة وحالات الشفاء تفوق الإصابات بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة والبيئة 1786 اصابة جديدة بكورونا و2646 حالة شفاء وبواقع 42 حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس السبت.واشار الموقف الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى (فحص 19883 حالة في مختبرات الصحة العامة ، اذ تم […]

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