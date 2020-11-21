2020/11/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولادة طفلة قبل أوانها بأشهرفي أربيل اربيل – فريد حسن شهدت محافظة اربيل ولادة طفلة قبل اوانها باربعة أشهر، وهي بحالة صحية جيدة ، ويتوقع بقاؤها على قيد الحياة ، بحسب اخصائيين اكدوا (إذا استمر وضعها الصحي هكذا تزداد فرصة بقائها على قيد الحياة ، اذ ولدت الطفلة في مستشفى بأربيل ووزنها […]

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