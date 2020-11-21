2020/11/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تعلن إنسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية غير القتالية بغداد – الزمان أعلنت قيادة العمليات المشتركة انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفق الاتفاق الذي جرى مع واشنطن.وأوضح المتحدث بأسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية والبقية هم الذين […]

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