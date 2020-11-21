ترامب يشن حربا على اعضاء الحزب الجمهوري الذين رفضوا ادعاءاته بالتزوير

2020/11/21 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عازم على تدمير مهنة وسمعة اعضاء الحزب الجمهوري الذي رفضوا ادعاءاته بالتزوير في الانتخابات الرئاسية .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” بينما أصر الرئيس وفريقه القانوني المكون من رودي جولياني وجينا إليس ومحامون آخرون على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، إلا أنهم لا يتلقون أي دعم من المسؤولين على مستوى الولايات وكثير منهم من الجمهوريين يقولون إن “المطالبات مبالغ فيها ولن تؤثر على نتائج الانتخابات”.

واضاف أن ” الهدف الرئيسي لترامب هو مسؤول خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر و الذي وُصف بأنه جمهوري تقليدي إلى حد ما فاز بمنصب كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا قبل عامين وهو محافظ و ضد تزوير الناخبين بموافقة ترامب لكنه يعارض في الوقت الحالي اداعاءاته بسبب عدم وجود دليل على ذلك”.

وتابع أن ” رافينسبيرجر الذي صادق على فوز بايدن في الانتخابات في ولايته تعرض هو وعائلته الى التهديد من قبل تابعين لترامب بعد ان هاجمه الاخير على موقع تويتر حيث قال المسؤول الجورجي ، “أنا جمهوري ، ومحافظ.



وأعتقد أنني سأصاب بخيبة أمل ، لأنني لا أعتقد أن مرشحي سيفوز لكن بعد قولي هذا ، أريد أن يثق 100٪ من الناس في النتائج وان لم يكن هناك اي تزوير فيها كما يقول البعض “.

واوضح التقرير الى أن ” النائب الجمهوري عن جورجيا ليس هو الوحيد فقد تعرض النائب آل شميدت من ولاية فيلادلفيا الى التهديد ايضا ، حيث اوضح انه قد تعرض الى المزيد من التهديدات بعد ان ذكر الرئيس اسمه في احدى تغريداته “، مبينا أنه ” هو وطاقم العمل المشرف على الانتخابات والمفوضين الاخرين قد تعرضوا الى التهديدات ايضا”.

واشار شميدت أن ” من الواضح أنني قلق بشأن الحزب ومستقبله.



ولكن على نطاق أوسع ، الضرر الذي يلحق بنظامنا الانتخابي بسبب تعنت ترامب وتهديداته “.



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