2020/11/21 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد كشفت، اليوم السبت الموافق 21-11-2020، قيادة العمليات المشتركة أن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى شنكال هو الإشراف على الملف الأمني وأكدت أن اتفاق تطبيع الأوضاع تضمن وجود قوات الشرطة فقط في داخل القضاء ولا توجد لا قوات البيشمركة ولا اي قوات أخرى.وقال المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة تكشف عن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى شنكال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة تكشف عن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).