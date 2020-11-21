تحرك في بغداد لسحب ملف رواتب الموظفين الكرد من أربيل

2020/11/21 | 22:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروقع 112 نائبًا، على مقترح تشريع قرار يقضي بتوطين ودفع رواتب موظفي إقليم كردستان عن طريق الحكومة المركزية مباشرةً.

واستند المقترح، إلى مطالبات الموظفين في إقليم كردستان، وفق نص الطلب الذي تقدم به النائب الكردي ريبوار كريم محمود.

وتضمن الطلب اتهامات إلى حكومة إقليم كردستان، بـ"الفساد والاستحواذ" على نسب من الأموال الخاصة بالموظفين.

وتصاعدت الدعوات إلى ربط ملف رواتب الموظفين في كردستان، بعد تدقيقه، بالحكومة الاتحادية، مجددًا، بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين بغداد وأربيل، إثر رفض مجلس النواب إقرار تخصيصات إلى الإقليم ضمن بنود قانون تمويل العجز المالي، بسبب "عدم التزام" الإدارة الكردية بتسديد إيرادات النفط إلى الحكومة المركزية.

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