هجوم 'مزدوج' يوقع ضحايا بينهم ضابط 'كبير' ومدنيين في بيجي

2020/11/21 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة وأحد منتسبي الحشد، وجرح مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي، بالاضافة إلى جرح ثلاثة من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة واطلاق نار في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 تشرين الثاني 2020): "انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص".

وأوضح البيان: "ادى الحادث الى استشهاد (ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة) من مركز شرطة المسحك واستشهاد احد منتسبي الحشد وجرح (مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية" .

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