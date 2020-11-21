الاستخبارات العسكرية تحذر من خلط الاوراق

2020/11/21 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

عدّت مديرية الاستخبارات العسكرية، ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشان حادث استهداف بغداد بالمقذوفات محاولة بائسة لخلط الاوراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "ما زالت بعض وسائل الإعلام المأجورة تمارس دورها في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لبث الرعب وايجاد المبررات للهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومؤسسات حكومية في محاولة منها للتشكيك بمصداقية وقدرات الاجهزة الامنية".

واضافت، ان بعض الوكالات تناولت تقريرا نسبته الى مديرية الاستخبارات العسكرية بخصوص حادث استهداف بغداد بالمقذوفات ونتج عنه استشهاد فتاة وخمسة جرحى واضرار مادية في المباني والدور مدعية فيه ان الاستخبارات العسكرية اشارت الى ان سبب الوفاة هو حالة انتحار وليس نتيجة القصف .

واوضحت، ان ما ادعته هذه الوكالات بهذا الشأن هو عار عن الصحة ومحاولة بائسة لخلط الاوراق، مؤكدة ان ما اعلنته خلية الاعلام الامني في بيانها يمثل الموقف الرسمي والعلني للمديرية ازاء الحادث لكونه يمثل الحقيقة باكملها .

وطالبت المديرية، وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومة والرجوع الى المصادر الرسمية المخولة لتقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء الاكاذيب المقصودة.

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