الداخلية تعتقل مجموعة متورطة بمجزرة ساحة الصدرين

2020/11/21 | 22:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الداخلية اعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على متظاهرين بمدينة النجف في الحادث المعروف باسم “مجزرة ساحة الصدرين”.

وقالت الوزارة في بيان “بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر، تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على عصابة إجرامية استهدفت الأجهزة الأمنية واطلقت النار على المتظاهرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها النجف في شباط الماضي”.

وأن “القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت في حينها إلى سقوط شهداء وجرحى”.

وأشارت الداخلية إلى أن “الملقى القبض عليهم اعترفوا باستخدامهم المولوتوف والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومكتبة دار الحكمة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات مع هذه القوات لاشاعة الفوضى”.و لا تزال إجراءات البحث والتحري قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وكان العشرات من المتظاهرين قد قتلوا وجرحوا في الخامس من شباط/فبراير الماضي بإطلاق نار،وأطلق الناشطون على الحادث، آنذاك، اسم “مجزرة ساحة الصدرين”.

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