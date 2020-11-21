لتقليل مخاطر الفيضانات وبدعم من الـــ USAID، مركز نينوى لحقوق الأقليات ينفّذ مشروع تنظيف الممرّات المائية في قضاء تلكيف

2020/11/21 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل نفّذ مركز نينوى لحقوق الأقليات مشروع تنظيف الممرّات المائية في قضاء تلكيف بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج مبادرة صمود المجتمع العراقي – تعافي، هدف المشروع إلى التقليل من مخاطر الفيضانات في فصل الشتاء في كل من مركز تلكيف وتلسقف وباطنايا، حيث تم العمل بتنظيف المجرى بطول …

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