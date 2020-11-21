اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 82 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 82 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 14 حالة
قطاع البلديات الاول 9 حالات
قطاع الشعب 19 حالة
قطاع النهروان 10 حالات
قطاع المدائن 12 حالة
قطاع بغداد الجديدة 18 حالة
– 136 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 55 حالة ضمن محلات 555، 521، 529، 566، 589، 535، 552، 588، قطاعات 79، 33، 29، 11، 55، 36، 62، الداخل، جميلة
الكرخ 6 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، حي الجامعة، السيدية، الدورة،
حي تونس حالة واحدة محلة 330
سبع ابكار حالة واحدة
صدر القناة حالة واحدة محلة 342
الشعب 8 حالات محلة 357، 359، 314، حي سومر، البنوك، الصحة
الكرادة 6 حالات محلة 901، 903، 904
الامين 5 حالات محلة 735، 737، شارع الارامل،
المشتل 3 حالات محلة 751
بغداد الجديدة 3 حالات محلة 735
الزعفرانية 4 حالات محلة 977، شارع المعهد
الحسينية 3 حالات محلة 210، 211
العبيدي 5 حالات محلة 762
زيونة 5 حالات محلة 714، 716، 719
البلديات 4 حالات محلة 742، 738، 732
شارع فلسطين 7 حالات محلة 505، 555، 503
شارع السعدون حالتين محلة 103
الاعظمية 11 حالات محلة 316، 308
القاهرة 5 حالات محلة 307، 311
شارع المغرب حالة واحدة محلة 304
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69727 توفي منهم 1391 فيما اكتسب الشفاء 64192 ومتبقي قيد العلاج 4144”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”218″ المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”218″ المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).