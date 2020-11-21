صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”218″ المسجلة اليوم

2020/11/21 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 82 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 82 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 14 حالة

قطاع البلديات الاول 9 حالات

قطاع الشعب 19 حالة

قطاع النهروان 10 حالات

قطاع المدائن 12 حالة

قطاع بغداد الجديدة 18 حالة

– 136 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 55 حالة ضمن محلات 555، 521، 529، 566، 589، 535، 552، 588، قطاعات 79، 33، 29، 11، 55، 36، 62، الداخل، جميلة

الكرخ 6 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، حي الجامعة، السيدية، الدورة،

حي تونس حالة واحدة محلة 330

سبع ابكار حالة واحدة

صدر القناة حالة واحدة محلة 342

الشعب 8 حالات محلة 357، 359، 314، حي سومر، البنوك، الصحة

الكرادة 6 حالات محلة 901، 903، 904

الامين 5 حالات محلة 735، 737، شارع الارامل،

المشتل 3 حالات محلة 751

بغداد الجديدة 3 حالات محلة 735

الزعفرانية 4 حالات محلة 977، شارع المعهد

الحسينية 3 حالات محلة 210، 211

العبيدي 5 حالات محلة 762

زيونة 5 حالات محلة 714، 716، 719

البلديات 4 حالات محلة 742، 738، 732

شارع فلسطين 7 حالات محلة 505، 555، 503

شارع السعدون حالتين محلة 103

الاعظمية 11 حالات محلة 316، 308

القاهرة 5 حالات محلة 307، 311

شارع المغرب حالة واحدة محلة 304

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69727 توفي منهم 1391 فيما اكتسب الشفاء 64192 ومتبقي قيد العلاج 4144”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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