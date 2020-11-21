السيول تخترق “وادي الكلال” في ديالى

2020/11/21 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

في اطراف ناحية مندلي شرق ديالى بدات السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية بالوصول مع ساعات المغيب عقب موجة امطار استمرت اكثر من 8 ساعات متواصلة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(95كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” موجة السيول هي الاولى من نوعها التي تدخل خلال موسم الشتاء الحالي ونتوقع موجات اخرى من خلال 6 وديان حدودية اخرى اذا ما استمرت الامطار بالهطول ضمن معدلاتها العالية الحالية”.

واضاف اكرم،ان” الموجة تسير في وادي كلال او مايعرف بوادي النفط ومنها الى وديان صوب مناطق واسط لافتا الى هناك موجات ستصل من خلال قزانية المجاورة في الساعات المقبلة مشيرا الى ان مستوى تدفق السيول ليس خطير لكن دعونا الاهالي للابتعاد عن ضفاف مجرى السيول قدر الامكان لانها قد ترتفع بشكل مفاجى في أي لحظة”.

وكانت مناطق شرق ديالى وخاصة مندلي شهدت هطول امطار غزيرة في الساعات الماضية وسط توقعات باستمرار الهطول خلال الليل”.انتهى 25 ف

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