الكهرباء توضح الموقف بعد سقوط مئات المغذيات وخروجها عن العمل

2020/11/21 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة الكهرباء، السبت، باستنفار الجهود كافة لمعالجة المغذيات التي سقطت نتيجة لسوء الأحوال الجوية، مؤكدة عودة قرابة 80% منها للعمل.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "مغذيات سقطت نتيجة سوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح وهطول الأمطار"، لافتا الى أن "وزير الكهرباء وجه تشكيلات الوزارة من دوائر التوزيع والنقل باستنفار الجهود كافة لمعالجة المغذيات التي سقطت نتيجة لسوء الأحوال الجوية".

وأضاف موسى، أن "الوزارة تحرص على مراعاة استثناء محطات تصريف المياه والمجاري والمستشفيات والمراكز الطبية لما لها من جنبة حيوية وتماس مباشر بحياة المواطنين"، مشيرا الى أن "الوزارة عملت على استنفار جهودها كافة لإعادة جميع المغذيات الى العمل لتصريف المياه".

وتابع المسؤول، أن "قرابة 712 مغذيا خرجت عن العمل نتيجة الأحوال الجوية لكن جهود الوزارة متواصلة ولم يتبق إلا 180 مغذيا فقط والعمل جار من قبل أقسام الصيانة لمعالجتها".

وزاد: "هناك مجموعة من شبكات التوزيع لتلك المغذيات هي مغذيات شبكات هوائية وستستقر تلك الشبكات مع استقرار الأحوال الجوية وأيضا العمل جار على إعادة جميع المغذيات للعمل".

وأوضح موسى، أن "قرابة 80 % من المغذيات عادت للعمل"، لافتا الى أن "المحطات الحاكمة وتصريف المياه ومشاريع الماء استثنيت من القطع المبرمج وأمن لها تيار كهربائي بشكل كامل ولم نسجل أي خلل في المحطات الحاكمة لتصريف المياه".

ولفت الى أن "طفح المياه في بعض الشوارع لا يتعلق بالكهرباء بل بالطاقات الاستيعابية لتصريف المياه"، مبينا أن "جميع المغذيات أمنت والعمل جار على استكمال المغذيات التابعة للأمانة".

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